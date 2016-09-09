Статьи для сайта страховой тематики

КопирайтингЗакрыт1 заявка176 просмотров
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Для сайта страховой тематики требуется рерайтер, который подготовит развернутые информационные статьи объемом 3000-7000 знаков. 

Для того чтоб подобрать нужного исполнителя предлагаем вам выполнить оплачиваемое тестовое задание на 900-1000 знаков на тему «Виды страхования автомобиля по КАСКО» (оплата 40 р./1000 з.б.п). В случае, если вы напишите грамотный текст, мы предложим вам дальнейшее сотрудничество.

При написании тестового задания вам не нужно будет вписывать ключевые запросы, и оптимизировать статью под какие-либо технические требования – она может состоять из 1-2 абзацев, информация в которых будет исчерпывающей, содержательной и корректно написанной.

Вот общие требования к тексту статьи: 

• Текст должен быть понятным и логично выстроенным (вступление, основная часть, заключение); 

• Весь текст должен быть изложен от третьего лица и не содержать обращений к читателю;

• Грамматические и пунктуационные ошибки не допускаются. Нельзя использовать уменьшительно-ласкательные слова; 

• Необходимо избегать сложных конструкций предложений (деепричастные обороты, объединение самостоятельных предложений в одно и тому подобное); 

• Не используйте «вводных слов» без особой необходимости. Статьи не должны содержать искусственно удлиняющих текст фраз, типа «Вследствие этого», «Как уже было замечено», «Стоит обратить внимание» и прочих; 

• Уникальность текста более 80%.

7 лет назад
moccimedia
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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