Необходимо подготовить несколько рекомендательных писем(около 50шт.), в виде шаблона. В данном письме клиент высказывают свою благодарность исполнителю за предоставленные услуги в определенной сфере деятельности. Особые требования: - письмо должно быть составлено на украинском языке (Обязательно) - в заявке разместить пример ...
Создание бренд-кода, позиционирования и слога для Финансового стартапа
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день,
Ищем талантливого маркетолога-копирайтера, который поможет нам создать бренд-код нашей компании.
Чем мы занимаемся
Наша компания занимается микрокредитованием. Наши клиенты могут получить деньги на карту в течение 15 минут не выходя из дома. При этом не требуется ничего кроме заполнения заявки на сайте. Мы не требуем дополнительных документов: паспорт, код, справки и тд. Для получения кредита вам нужен только интернет.
В данный момент проект запущен и активно работает.
Какую проблемы должен решить бренд код
Сегодня на рынке довольно много одинаковых компаний, которые продают одно и то же: "моментально", "на карту", "кредит-ондайн" и тд. Фактически компании мало чем отличаются друг от друга и мы не являемся исключением. Мы хотим решить эту проблему с помощью качественного позиционирования и правильных рекламных месседжей.
Что мы хотим получить в результате
Мы провели достаточно основательный анализ ниши и клиентов.
У нас есть результаты опроса клиентов, которые пользовались продуктом.
Мы собрали срез у клиентов: сильные/слабые стороны/зоны роста
Необходимо изучить нишу и сформировать инсайты
Задача:
Составить бренд-код
Позиционирование
Слоган (артикуляция)
Креатив (на сайте, баннеры И так далее)
Просьба в предложениях писать примеры ваших работ в части позиционирования, слоганов, УТП и тд.
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