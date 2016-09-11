Создание бренд-кода, позиционирования и слога для Финансового стартапа

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Добрый день,

Ищем талантливого маркетолога-копирайтера, который поможет нам создать бренд-код нашей компании.

Чем мы занимаемся

Наша компания занимается микрокредитованием. Наши клиенты могут получить деньги на карту в течение 15 минут не выходя из дома. При этом не требуется ничего кроме заполнения заявки на сайте. Мы не требуем дополнительных документов: паспорт, код, справки и тд. Для получения кредита вам нужен только интернет.

В данный момент проект запущен и активно работает. 

Какую проблемы должен решить бренд код

Сегодня на рынке довольно много одинаковых компаний, которые продают одно и то же: "моментально", "на карту", "кредит-ондайн" и тд. Фактически компании мало чем отличаются друг от друга и мы не являемся исключением. Мы хотим решить эту проблему с помощью качественного позиционирования и правильных рекламных месседжей.

Что мы хотим получить в результате

Мы провели достаточно основательный анализ ниши и клиентов. 

У нас есть результаты опроса клиентов, которые пользовались продуктом.

Мы собрали срез у клиентов: сильные/слабые стороны/зоны роста

Необходимо изучить нишу и сформировать инсайты

Задача:

Составить бренд-код

Позиционирование

Слоган (артикуляция)

Креатив (на сайте, баннеры И так далее)

Просьба в предложениях писать примеры ваших работ в части позиционирования, слоганов, УТП и тд.

7 лет назад
suprom
Роман 
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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