Написать текст для Severtek.ru

$2
КопирайтингЗакрыт5 заявок194 просмотра
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Следует написать копирайт текста для сайта Severtek.ru

Подробное ТЗ по ссылке : 

https://yadi.sk/d/CLHQx0DNv48tt

7 лет назад
MrVladevoit
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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