Написание простых сценариев

1. Написать две статьи, каждая по 3000-3500 символов используя заданные ключевые слова, их тоже два. 2. Сделать рерайт этих же статьей, уникальность рерайта не менее 80%. Требования: 1. Без воды. 2. Должно приятно читаться, википедия в прмер... 3. С ...