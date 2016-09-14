Написание простых сценариев

КопирайтингЗакрыт12 заявок296 просмотров
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Интересует написание простых сценариев

Сюжет должен быть простым для детской аудитории от 2.5-5 лет.

Пример сценария. (Сценарий 1000-1700 знаков с пробелами)

Прикрепил файл с подробным описанием работы. 

Количество сценариев не ограничено 

7 лет назад
youmedia
39 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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