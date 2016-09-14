Для сайта страховой тематики требуется копирайтер, который подготовит развернутые информационные статьи объемом 3000-7000 знаков.

Для того чтоб подобрать нужного исполнителя предлагаем вам выполнить оплачиваемое тестовое задание на 900-1000 знаков на тему «Виды страхования автомобиля по КАСКО» (оплата 40 р./1000 з.б.п). В случае, если вы напишите грамотный текст, мы предложим вам дальнейшее сотрудничество.

При написании тестового задания вам не нужно будет вписывать ключевые запросы, и оптимизировать статью под какие-либо технические требования – она может состоять из 1-2 абзацев, информация в которых будет исчерпывающей, содержательной и корректно написанной.

Вот общие требования к тексту статьи:

• Текст должен быть понятным и логично выстроенным (вступление, основная часть, заключение);

• Весь текст должен быть изложен от третьего лица и не содержать обращений к читателю;

• Грамматические и пунктуационные ошибки не допускаются. Нельзя использовать уменьшительно-ласкательные слова;

• Необходимо избегать сложных конструкций предложений (деепричастные обороты, объединение самостоятельных предложений в одно и тому подобное);

• Не используйте «вводных слов» без особой необходимости. Статьи не должны содержать искусственно удлиняющих текст фраз, типа «Вследствие этого», «Как уже было замечено», «Стоит обратить внимание» и прочих;

• Уникальность текста более 80%.

Если вам интересен этот проект, оставляйте свои заявки.