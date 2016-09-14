Копирайт на промышленную тематику

Приветствую. Нужно оперативно (почти в онлайн режиме) писать описания товаров. Формат-даю ссылки на страницы товаров, возвращаете ссылки с описаниями. Описания частично есть от поставщика-нужно уникализировать, частично писать с 0. Технические характеристики есть. Товар сложный, в том смысле, ...
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Требуется написать 45 статей для промышленной компании.
Общее количество символов: 66200
Тематика: Соединительные детали трубопроводов для нефтегазовой сферы (отводы, переходы, фланцы, заглушки и т.д.)
Задание только для тех, кто знаком с промышленной тематикой. Идеально, если работали конкретно с этой тематикой.
Тексты проверяю тщательно, на ошибки, на смысловую составляющую и на технический аспект (чтобы не было жаргонизмов и т.д. для уникальности). Плачу адекватно за это.
Заявки, пожалуйста, присылайте с примерами работ.
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