Копирайт на промышленную тематику

Требуется написать 45 статей для промышленной компании.

Общее количество символов: 66200

Тематика: Соединительные детали трубопроводов для нефтегазовой сферы (отводы, переходы, фланцы, заглушки и т.д.)

Задание только для тех, кто знаком с промышленной тематикой. Идеально, если работали конкретно с этой тематикой.

Тексты проверяю тщательно, на ошибки, на смысловую составляющую и на технический аспект (чтобы не было жаргонизмов и т.д. для уникальности). Плачу адекватно за это.

Заявки, пожалуйста, присылайте с примерами работ.