Требуется человек который сможет реализовать идею. Создать уникальный скрипт. Тз скину в личной беседе.
- Веб-программирование13 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется продвинуть сайт в поисковиках. Подробности в личном общение.Поисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется специалист. Который сможет ускорить работу сайта. Сайт на WordPress. Долго прогружает страницы.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Требуется человек, который оформит группы в соц сетях. Вконтакте. Фейсбук, Инстаграм, Твитер. Пишите сразу цену. Однодневкам и часовикам не беспокоить.Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется человек, который сможет сделать хороший монтаж ролика ( Ролик продолжительностью 1:30 минуты ) Прошу описать примерную цену и сроки.Видеомонтаж39 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется Диктор со знание Англ Языка в совершенстве, ( Девушка ) Приятной внешности. Требуется отснять видео на англ языке 1-ой минуты. Сценарий не сложный. Для проекта.Озвучивание5 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется копирайтер, желательно девушка. С большим опытом, которая сможет написать текст на любую тематику. ТЗ предоставлю в личном сообщение.Копирайтинг11 заявокЗакрыт9 лет назад
- $30
Требуется верстка личного кабинета ( 2 раздела ) 1. Добавить лого платежной системы и выровнять стили. 2. Заверстать страницу рефералов. Более подробно расскажу в личном сообщения. ...HTML-верстка14 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, требуется человек, который сможет перенести сайт на другой хостинг. Сайт на ВПСистемы управления (CMS)12 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Требуется человек, который сможет на определенной СMS доделать личный кабинет, и вставить текста на сайт. Более подробно напишу в личной переписке о самой CMS и покажу наглядно.HTML-верстка5 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется человек, который сегодня сможет выполнить не большую работу с переводом ( Исключительно сегодня ) Требуется: Перевести текст около 1 тысячи символов.Переводы28 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется копирайтер, для написание текстов дляКопирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Приветствую Вас, требуется человек, который сможет сделать портфолио на ВП, или же какой-том удобном CMS. 1. Написать функционал портфолио ( Админ панель ) 2. Сверстать PSD макет. 3. Натянуть Дизайн. ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $200
Требуется сделать верстку + интеграцию на определенный CMS, все подробности в личных сообщениях. Не ВП, Не Друпал, не Джомала..HTML-верстка12 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, требуется человек, который сможет сделать 3 баннера гиф. Размеры 728х90. 468х60. 125х125. Эстетичность важна.Баннеры25 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется копирайтер/рерайтер, для того, чтобы написать текст в раздел "О Нас" Для инвестиционного проекта. Тематика (Hyip) Опыт работы не менее 1-го года. Подробности в Личном сообщение.Копирайтинг8 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Нужен человек который сможет написать статью Раздел "О Нас" На чисто Английском. Прошу не писать тем, кто на сайте менее 1-го года. Остальную информацию сброшу в личные сообщения.Копирайтинг4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Требуется Дизайнер ( Девушка ) Опыт работы не менее 1-го года. Желательно с портфолио. Требуется нарисовать Главную страницу, и личный кабинет, для инвестиционного проекта ( Так же незначительные, внутренние страницы ) ...Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт9 лет назад
- $20
Здравствуйте. Требуется люди, для написания легенды для инвестиционного проекта ( Hyip ) Тематика: Биткоин. 1. Текста для главной страницы 2. Текста в раздел "О Компании" 3. Текста в раздел "Партнерская ...Копирайтингнет заявокЗакрыт9 лет назад
- $20
Здравствуйте, требуется перевести текст с Английского на Русский. Окло 22 тысяч символов. Важно: Пунктуация и грамотность.Переводы70 заявокЗакрыт9 лет назад