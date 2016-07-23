vetrov123

Евгений vetrov123

 
40 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$6
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Монтажист

    Требуется человек, который сможет сделать хороший монтаж ролика  ( Ролик продолжительностью 1:30 минуты )  Прошу описать примерную цену и сроки.

    Видеомонтаж39 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • HTMl Верстка.

    $30

    Требуется верстка личного кабинета   ( 2 раздела )   1. Добавить лого платежной системы и выровнять стили. 2. Заверстать страницу рефералов. Более подробно расскажу в личном сообщения.   ...

    HTML
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Перевод на Английский.

    Требуется человек, который сегодня сможет выполнить не большую работу  с переводом ( Исключительно сегодня ) Требуется: Перевести текст около 1 тысячи символов.

    Переводы28 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Портфолио

    Приветствую Вас, требуется человек, который сможет сделать портфолио на ВП, или же какой-том удобном CMS. 1. Написать функционал портфолио ( Админ панель ) 2. Сверстать PSD  макет. 3. Натянуть Дизайн.  ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Баннеры Gif

    Здравствуйте, требуется человек, который сможет сделать 3 баннера гиф.  Размеры 728х90. 468х60. 125х125. Эстетичность важна.

    Баннеры25 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Копирайтер, Рерайтер.

    Требуется копирайтер/рерайтер, для того, чтобы написать текст в раздел "О Нас"  Для инвестиционного проекта.  Тематика (Hyip)  Опыт работы не менее 1-го года. Подробности в Личном сообщение.

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Статья на Английском.

    Здравствуйте. Нужен человек который сможет написать статью Раздел "О Нас" На чисто  Английском. Прошу не писать тем, кто на сайте менее 1-го года. Остальную информацию сброшу в личные сообщения.

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайнер PSD Макета.

    Здравствуйте. Требуется Дизайнер ( Девушка ) Опыт работы не менее 1-го года.  Желательно с портфолио.  Требуется нарисовать  Главную страницу, и личный кабинет, для инвестиционного проекта ( Так же незначительные, внутренние страницы ) ...

    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написание Легенды для инвестиционного проекта ( Hyip )

    $20

    Здравствуйте. Требуется люди, для написания легенды для инвестиционного проекта ( Hyip )  Тематика: Биткоин. 1. Текста для главной страницы 2. Текста в раздел "О Компании" 3. Текста в раздел "Партнерская ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    9 лет назад
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Отзывы фрилансеров

Lidasik
37 лет
12 лет в сервисе
Была
день назад
$6
10 баллов
9 лет назад
Копирайтер
Евгений - вежливый и пунктуальный заказчик. Рекомендую!
Благодарю, Лидию за выполнение заказа в сроки. Рекомендую многим.
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watterbuff
Миша 
34 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Портфолио
Евгений в сети 24/7, я вообще не знаю когда он спит) Очень коммуникабелен. Были проблемы, которые помогли вырасти нам обоим, был рад их решать. Всем бы таких заказчиков, рекомендую!
Рекомендую Михаила, как хорошего исполнителя. Быстро нашли общий язык, постоянно на связи, делает работу качественно. Буду обращаться еще.
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