Копирайтинг+SMM

КопирайтингЗакрыт3 заявки246 просмотров
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2 проекта, 2 направления-копирайтинг и smm.

Witget.com - сервис виджетов. Простой и доступныйинструмент повышения конверсии, продаж, сбора базы подписчиков, с ним легко

рассказать об акции и сделать интересное предложение клиентам, подписать на

свои паблики в соцсетях.

Сайт: https://witget.com

Наш блог: https://witget.com/blog

Мы на Spark: https://spark.ru/startup/witgetcom

Копирайтинг:

Мы пишем о маркетинге, какповысить эффективность онлайн- инструментов, готовим успешныекейсы совместно снашими клиентами и партнерами, рассказываем о полезных сервисах партнеров и их мероприятиях.

Что тут нужно делатькопирайтеру, объемы:

1. Пишем 1 раз в неделю (попонедельникам) статью, вот примеры.

Около IT и маркетинговаятематика: емейл рассылки, интервью, чек-листы, гайды, переводы статей,

исследований итд.

2. Раз в месяц берем интервью упредставителей, экспертов итд. (экспертов нам передают наши партнеры), либо

готовим кейс. Все материалы для кейса предоставляю я, от копирайтера - собрать

мой материал воедино и откорректировать.

Все материалы публикуются у насв блоге - т.е. их надо размещать по пн. еженедельно.

3. 1 раз в мес. размещениеуникально статьи в СМИ (по договоренности).

SMM:

Наши паблики:

Вк:https://vk.com/witgetcom

Fb: https://www.facebook.com/Witgetcom

Insta: Witgetcom

Еще мы есть на слайдшер. я тудазакидывала кейсы и презентации мероприятий, но все не успеваю, было бы здорово

это все тоже обновлять и развивать копирайтеру.

Spark: https://spark.ru/startup/witgetcom

Адаптируем контент блога подформат спарка - там читатели любят индивидуальный опыт компаний, интервью,

перевод статей иностранных источников. Иногда спарку нравятся наши статьи и они

публикуют их у себя в пабликах :) Это нам дает охватность.

Что нужно делать в пабликах:

1. Мне сейчас не очень нравитсяситуация в них, нужен интересный контент, какое-то свое видение развития

смм-менеджера.

2. Чтобы сотрудник вел всепаблики, включая спарк. т.к. у меня физически не хватает на все времени и рук.

3. По объемам: вк - 3поста в день, по средам публикуем анонсы мероприятий, или бонусы от партнеров,

или конкурсы запускаем; Fb-3 поста в нед. частота меня не устраивает, как и

посты, что сейчас публикуем. Я бы хотела 1 раз в день и интересный контент:

статьи, интервью, кейсы.

Еще у нас есть емейл рассылка -собрать ее тоже задача копирайтера.

 

MaybeCat - разработка, поддержка и продвижениесайтов, дизайн , айдентика, мобильная разработка.

Расшифровка проекта самаговорит за себя, о чем писать :) Пишем для заказчиков и чтобы разрабам и

дизайнерам было интересно. Есть план тем публикаций, если они специфичны, можемпереработать. Я поддерживаю любые креативные инициативы в этом плане :)

Сайт: http://maybecat.ru

Вк: https://vk.com/maybecatornet

Fb https://www.facebook.com/MayBeCat-126061627792259/

Спарк: https://spark.ru/startup/maybecat

У нас пока нет своего блога,поэтому публикуемся на спарке.

По пабликам, тоже нужен болееинтересный контент.

По частоте публикаций - тожесамое, что на виджет.  По статьям - 1р. в 2 нед., позже можно будет 1 раз

в нед.

7 лет назад
smaglii
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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