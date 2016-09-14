Копирайтинг+SMM

Приветствую. Нужно оперативно (почти в онлайн режиме) писать описания товаров. Формат-даю ссылки на страницы товаров, возвращаете ссылки с описаниями. Описания частично есть от поставщика-нужно уникализировать, частично писать с 0. Технические характеристики есть. Товар сложный, в том смысле, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
2 проекта, 2 направления-копирайтинг и smm.
Witget.com - сервис виджетов. Простой и доступныйинструмент повышения конверсии, продаж, сбора базы подписчиков, с ним легко
рассказать об акции и сделать интересное предложение клиентам, подписать на
свои паблики в соцсетях.
Сайт: https://witget.com
Наш блог: https://witget.com/blog
Мы на Spark: https://spark.ru/startup/witgetcom
Копирайтинг:
Мы пишем о маркетинге, какповысить эффективность онлайн- инструментов, готовим успешныекейсы совместно снашими клиентами и партнерами, рассказываем о полезных сервисах партнеров и их мероприятиях.
Что тут нужно делатькопирайтеру, объемы:
1. Пишем 1 раз в неделю (попонедельникам) статью, вот примеры.
Около IT и маркетинговаятематика: емейл рассылки, интервью, чек-листы, гайды, переводы статей,
исследований итд.
2. Раз в месяц берем интервью упредставителей, экспертов итд. (экспертов нам передают наши партнеры), либо
готовим кейс. Все материалы для кейса предоставляю я, от копирайтера - собрать
мой материал воедино и откорректировать.
Все материалы публикуются у насв блоге - т.е. их надо размещать по пн. еженедельно.
3. 1 раз в мес. размещениеуникально статьи в СМИ (по договоренности).
SMM:
Наши паблики:
Fb: https://www.facebook.com/Witgetcom
Insta: Witgetcom
Еще мы есть на слайдшер. я тудазакидывала кейсы и презентации мероприятий, но все не успеваю, было бы здорово
это все тоже обновлять и развивать копирайтеру.
Spark: https://spark.ru/startup/witgetcom
Адаптируем контент блога подформат спарка - там читатели любят индивидуальный опыт компаний, интервью,
перевод статей иностранных источников. Иногда спарку нравятся наши статьи и они
публикуют их у себя в пабликах :) Это нам дает охватность.
Что нужно делать в пабликах:
1. Мне сейчас не очень нравитсяситуация в них, нужен интересный контент, какое-то свое видение развития
смм-менеджера.
2. Чтобы сотрудник вел всепаблики, включая спарк. т.к. у меня физически не хватает на все времени и рук.
3. По объемам: вк - 3поста в день, по средам публикуем анонсы мероприятий, или бонусы от партнеров,
или конкурсы запускаем; Fb-3 поста в нед. частота меня не устраивает, как и
посты, что сейчас публикуем. Я бы хотела 1 раз в день и интересный контент:
статьи, интервью, кейсы.
Еще у нас есть емейл рассылка -собрать ее тоже задача копирайтера.
MaybeCat - разработка, поддержка и продвижениесайтов, дизайн , айдентика, мобильная разработка.
Расшифровка проекта самаговорит за себя, о чем писать :) Пишем для заказчиков и чтобы разрабам и
дизайнерам было интересно. Есть план тем публикаций, если они специфичны, можемпереработать. Я поддерживаю любые креативные инициативы в этом плане :)
Сайт: http://maybecat.ru
Вк: https://vk.com/maybecatornet
Fb https://www.facebook.com/MayBeCat-126061627792259/
Спарк: https://spark.ru/startup/maybecat
У нас пока нет своего блога,поэтому публикуемся на спарке.
По пабликам, тоже нужен болееинтересный контент.
По частоте публикаций - тожесамое, что на виджет. По статьям - 1р. в 2 нед., позже можно будет 1 раз
в нед.
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