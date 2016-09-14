Нужно написать тексты отзывов от имени студентов в адрес рефератной компании.

Уникальность по text.ru от 80% . Копировать чужие отзывы нельзя!

Объем 1го отзыва не менее 250 симв.

Нужно 1000 отзывов, поэтому исполнителей будет несколько.

Оплата по факту, разумнее всего частями.

В комментариях пишите количество отзывов, которые сможете написать, и

цену за них (пожалуйста, не за символы!). Предпочтение низкой цене