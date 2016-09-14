Требуется SEO текст (копирайт, можно легкий рерайт с основного сайта) но чтобы текст получился уникальный, открывается филиал компании в другом городе, и текст по сути больше для ПС, но и для пользователя. Уникальность от 75%. Кол-Во символов 107000 - 45 категорий. Жду разные варианты и предложения по ценам и по срокам.