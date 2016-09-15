Написание отзывов на площадках Price.ua, hotline.ua

$3
КопирайтингЗакрыт12 заявок290 просмотров
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Необходимо написание отзывов о магазине на указанных площадках. Если написанный вами отзыв удаляется администрацией в течении месяца, необходимо бесплатно написать новый.

7 лет назад
comp03com
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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