Написание отзывов на площадках Price.ua, hotline.ua

Необходимо написать 6 статей для сайта автосервиса - тематика: - ремонт коробки передач; - ремонт ходовой и т.д. Условия: - фиксированная оплата за статью: 450 руб.; - выдаются ключевые фразы; - уникальный текст; - текст для людей.
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Необходимо написание отзывов о магазине на указанных площадках. Если написанный вами отзыв удаляется администрацией в течении месяца, необходимо бесплатно написать новый.
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