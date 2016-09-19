Для врачей: статья на тему "Дирофиляриоз"

Хороший, интересный, грамотный, профессиональный текст по паразитологии на тему "Дирофиляриоз на территории стран СНГ" с уникальностью 95/95 по етхт, объемом 8-10 тыс. зн. без пробелов. Обязательно использовать современные подходы к диагностике и лечению заболевания, рассмотреть особенности клинической картины, распространенность гельминтоза на территории стран СНГ. Использовать отечественную и зарубежную литературу, по ходу текста должны быть ссылки на источники информации. Список литературы необходимо прилагать к тексту (при подсчете уникальности не учитывается). Таблицы приветствуются.