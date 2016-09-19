ahodanovich

1) Создание медицинских текстов любой сложности;
2) Ведение медицинских форумов(ответы на вопросы пользователей);
3) Написание последних новостей на медицинскую тематику;
4) Переводы текстов с английского, итальянского на русский;
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Отзывы заказчиков
$37
10 баллов
7 лет назад
Профессионально, качественно.
Ответный отзыв
Хорошее сотрудничество при подготовке материала, адекватные условия для написания статей, своевременная оплата!
$12
10 баллов
7 лет назад
Качественный материал в указанные сроки. Рекомендую.
Ответный отзыв
Все здорово, задания и оплата - по согласованию и в положенные сроки !