ahodanovich

Антон ahodanovich

 
32 годаБеларусь/Минск
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
[email protected]

1) Создание медицинских текстов любой сложности;

2) Ведение медицинских форумов(ответы на вопросы пользователей); 

3) Написание последних новостей на медицинскую тематику; 

4) Переводы текстов с английского, итальянского на русский;

Отзывы заказчиков
CoMatu
53 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$37
10 баллов
7 лет назад
Для врачей: статья на сайт по паразитологии
Профессионально, качественно.
Хорошее сотрудничество при подготовке материала, адекватные условия для написания статей, своевременная оплата!
Ответный отзыв
CoMatu
53 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$12
10 баллов
7 лет назад
Для врачей: статья на тему "Дирофиляриоз"
Качественный материал в указанные сроки. Рекомендую.
Все здорово, задания и оплата - по согласованию и в положенные сроки !
Ответный отзыв