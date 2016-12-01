Для врачей: статья на сайт по паразитологии

Хороший, интересный, грамотный, профессиональный текст по паразитологии на тему "Экзотические филяриатозы" с уникальностью 95/95 по етхт, объемом 25 тыс. зн. без пробелов. В статье рассмотреть лимфатические филяриатозы (бругиоз, вухерериоз), онхоцеркоз, лоаоз. Указать распространенность в эндемичных странах. Обязательно использовать современные подходы к диагностике, отечественную и зарубежную литературу, рекомендации ВОЗ по химиопрофилактике. Список литературы необходимо прилагать к тексту (при подсчете уникальности не учитывается). Таблицы приветствуются, особенно по препаратам и их дозировкам.