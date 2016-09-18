Нужно написать 10 статей на тему путешествий

Здравствуйте друзья, ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статьи. Цена 25 руб за тыс зн.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Нужен ответственный и грамотный копирайтер.
Необходимо написать 10 статей на тему путешествий (обзоры достопримечательностей) для блога о путешествиях. Размер статьи - 3500-5500 символов без пробелов. Статьи пишутся в соответствии с ТЗ, где будут прописаны основной ключ и дополнительные. Подробную информацию укажу в переписке с успешным кандидатом.
Плюсом будет любовь автора к путешествиям и опыт написание статей на эту тему. Сухие и невыразительные тексты не нужны. В идеале, в тексте статьи должна быть дана оценка самого автора о той теме, которую он описывает.
Оплата : 40 руб. за 1000 зн. без пробелов.
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