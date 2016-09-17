Написать УТП под продукт

$7
КопирайтингЗакрыт7 заявок218 просмотров
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День добрый! Нужен копирайтер который напишет улетное УТП под продукт ! Прошу откликнуться тем кто занимался уже подобными вещами )))) Пишите поработаем ! P.s предоставлю описание продукта , свойства , состав и для кого !

7 лет назад
skimsk
Антон 
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
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