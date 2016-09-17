Написать УТП под продукт

Здравствуйте друзья, ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статьи. Цена 25 руб за тыс зн.
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День добрый! Нужен копирайтер который напишет улетное УТП под продукт ! Прошу откликнуться тем кто занимался уже подобными вещами )))) Пишите поработаем ! P.s предоставлю описание продукта , свойства , состав и для кого !
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