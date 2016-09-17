Написать УТП под продукт

[i]В этом задании я предоставлю вам 2 видеоролика. К ним нужно написать яркий заголовок и небольшое описание. https://www.youtube.com/watch?v=NP7uvaa6MJI&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=UHnUA96wGcA [/i][i]Примеры того что должно получиться (сайты не мои)[/i] http://yesale.ru/vid/kamedi-vumen-kanikuly-v-meksike-uletnyj-nomer http://formulalubvi.com/zhizn/14-letniy-russkiy-malchik-perepel-izvestnyiy-hit-kruche-originala-tak-i-hochetsya-postavit-na-povtor/ http://lemurov.net/kind/oni-spasli-umirayushhego-kita/ [i]итд. Все посты будут такого характера.[/i][i]Нужно просто уметь красиво преподносить уже имеющиеся ...