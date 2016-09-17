Требуется написать статью

Это заказ по написанию текста для околомедицинских интернет-проектов. Стиль статьи информационный (не продающие тексты, не наука), от автора требуется умение толково раскрыть тему, грамотность и хороший стиль, пунктуальность в оформлении и сдаче, работа с СЕО. Условия ...
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