Написать легенду для инвестиционного проекта(HYIP)

Нужно написать легенду для инвестиционного проекта. Сотрудничество долгосрочное. Сейчас есть 4 заказа.

В каждом заказе нужно следующий текст: краткое вступление на главную страницу сайта, полное описание в раздел о нас, описание инвестиционных планов.

Тексты должны быть уникальными, остальные требования уже при связи.