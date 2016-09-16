Требуется копирайтинг статьи медицинской тематике. 3000 зсп

КопирайтингЗакрыт7 заявок260 просмотров
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В данный момент мы ищем копирайт ера для написания статьи по медицинской теме.

Требования к копирайтеру:

- желательное высшее медицинское образование и опыт работы медицинским копирайтреом

- желательно владение немецким языком

- портфолио

7 лет назад
aupairhaus
Быков 
45 летГермания
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
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