Вытащить текст из видео

Имеется видеоролик длительностью 55 минут. Необходимо вытащить весь текст который проговаривается в видео и оформить его в формате microsoft word, также проверить текст на запятые, ошибки и сделать небольшую литературную обработку чтобы было легко читать.

Ниже ссылка на видеоролик.Вытаскивать текст нужно начиная с 5:28 и до конца.