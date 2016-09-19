Нужен копирайтер из Белоруссии (желательно)

Необходимо написать небольшой текст (на 1300 символов без пробелов) для главной страницы сайта по аусорсингу серверов. Понимать что такое linux, что такое администрировать сервер. Важно понимать то, о чём пишете, а не просто немного почитать сторонние ...
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Здравствуйте. Нужен копирайтер, а лучше несколько или агентство.
Если компания - то обязательно из Белоруссии.
Переписать на Русском сайте коммерческие тексты, без воды, с употреблением ключевых слов НЕ ПО ТЗ (т.е. даем список слов, которые должны быть в тексте, без указания количества - сами решайте по смыслу, чтобы избежать тошноты, даже по 1 разу вполне хватит). Естественно 100% грамотность обязательна.
Объем статей не фиксированный - пишите ровно столько, сколько нужно, без лишних слов, но полностью раскрыв товар (группу товаров).
Тематика: Тара и упаковка (мешки, пакеты, пленка)
В заявке указывайте Ваши условия по цене. Это может быть цена за 1000 символов или цена за стать. Обязательно должно быть портфолио коммерческих статей.
Обязательно: ЦЕНУ УКАЗЫВАЙТЕ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ.
P.S. Мы не являемся посредниками, статьи нужны на наш сайт разово.
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