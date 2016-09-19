Нужен копирайтер из Белоруссии (желательно)

Здравствуйте. Нужен копирайтер, а лучше несколько или агентство.

Если компания - то обязательно из Белоруссии.

Переписать на Русском сайте коммерческие тексты, без воды, с употреблением ключевых слов НЕ ПО ТЗ (т.е. даем список слов, которые должны быть в тексте, без указания количества - сами решайте по смыслу, чтобы избежать тошноты, даже по 1 разу вполне хватит). Естественно 100% грамотность обязательна.

Объем статей не фиксированный - пишите ровно столько, сколько нужно, без лишних слов, но полностью раскрыв товар (группу товаров).

Тематика: Тара и упаковка (мешки, пакеты, пленка)

В заявке указывайте Ваши условия по цене. Это может быть цена за 1000 символов или цена за стать. Обязательно должно быть портфолио коммерческих статей.

Обязательно: ЦЕНУ УКАЗЫВАЙТЕ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ.

P.S. Мы не являемся посредниками, статьи нужны на наш сайт разово.