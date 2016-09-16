Требуется рерайтер англоязычных текстов на постоянной основе

КопирайтингЗакрыт14 заявок328 просмотров
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Требуется рерайтер англоязычных текстов на постоянной основе (10000-20000 знаков в неделю).

Бюджет: 80 рублей за тысячу знаков.

Тематика: тестирование ПО

7 лет назад
qalogic
Ирина 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
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