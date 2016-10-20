Публикация ссылок на сайт на англоязычных форумах

Необходимо проставить ссылки на сайт на близкотематичных форумах. Ссылка должна быть внутри поста с околотематическим текстом - т.е. не просто одна ссылка, а с осмысленным окружающим текстом комментария/поста по теме. Ссылки можно проставлять как в существующих ветках, так и создавая новые.

Количество: чем больше - тем лучше.

Особенность: англоязычные форумы на англоязычных доменах.

Тематика сайта: форекс, возврат спреда, брокеры.

1) Текст ссылки: premiumtrading.co

адрес ссылки: http://premiumtrading.co/

2) Текст ссылки http://premiumtrading.co/brokers/

адрес ссылки http://premiumtrading.co/brokers/

Оплата в рублях, предпочтительно на Вебмани и только после выполнения задания.

В заявках просьба указывать стоимость за 1 ссылку.