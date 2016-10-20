Публикация ссылок на сайт на англоязычных форумах

Необходимо написать небольшой текст (на 1300 символов без пробелов) для главной страницы сайта по аусорсингу серверов. Понимать что такое linux, что такое администрировать сервер. Важно понимать то, о чём пишете, а не просто немного почитать сторонние ...
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Необходимо проставить ссылки на сайт на близкотематичных форумах. Ссылка должна быть внутри поста с околотематическим текстом - т.е. не просто одна ссылка, а с осмысленным окружающим текстом комментария/поста по теме. Ссылки можно проставлять как в существующих ветках, так и создавая новые.
Количество: чем больше - тем лучше.
Особенность: англоязычные форумы на англоязычных доменах.
Тематика сайта: форекс, возврат спреда, брокеры.
1) Текст ссылки: premiumtrading.co
адрес ссылки: http://premiumtrading.co/
2) Текст ссылки http://premiumtrading.co/brokers/
адрес ссылки http://premiumtrading.co/brokers/
Оплата в рублях, предпочтительно на Вебмани и только после выполнения задания.
В заявках просьба указывать стоимость за 1 ссылку.
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