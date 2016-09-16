Ищу рерайтера/копирайтера для переработки и описания услуг

$5
КопирайтингЗакрыт16 заявок325 просмотров
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Ищу человека, который сможет письменно переработать/доработать тексты об услугах в области: обкладка печь и желобов огнеупорными материалами.

Приемущества: имеет тот, кто уже работал по этой теме.

Объем работы: сложно оценить, поэтому можно сказать, что приличный.

Оплата: либо по кол-ву знаков/строк, либо почасовая.

7 лет назад
romeon
Роман 
40 летГермания
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
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