Ищу рерайтера/копирайтера для переработки и описания услуг

Здравствуйте. Нужен копирайтер, а лучше несколько или агентство. Если компания - то обязательно из Белоруссии. Переписать на Русском сайте коммерческие тексты, без воды, с употреблением ключевых слов НЕ ПО ТЗ (т.е. даем список слов, которые должны быть ...