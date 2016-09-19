Написать яркий заголовок и описание к видео (задание для девушек)

В этом задании я предоставлю вам 2 видеоролика. К ним нужно написать яркий заголовок и небольшое описание.

https://www.youtube.com/watch?v=NP7uvaa6MJI&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=UHnUA96wGcA

Примеры того что должно получиться (сайты не мои) http://yesale.ru/vid/kamedi-vumen-kanikuly-v-meksike-uletnyj-nomer

http://formulalubvi.com/zhizn/14-letniy-russkiy-malchik-perepel-izvestnyiy-hit-kruche-originala-tak-i-hochetsya-postavit-na-povtor/

http://lemurov.net/kind/oni-spasli-umirayushhego-kita/

итд. Все посты будут такого характера.Нужно просто уметь красиво преподносить уже имеющиеся материалы, немного редактировать тексты конкурентов, публиковать все на сайт. Работа интересная, нет жестких требований по уникальности текста. P.s Подробности в личке.

Девочки, не пишите, что интересно и т д. Мне необходимо оценить уровень, а именно увидеть результаты описаний!