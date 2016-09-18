Требуется качественный рерайт 1000 знаков

$4
КопирайтингЗавершен10 заявок243 просмотра
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Требуется качественный рерайт 1000 знаков. Уникальность: 95%+ и нужно, чтобы после рерайта текст составил 1100 знаков.

Файл прилагается.

Все заметки по рерайту в файле.

Оплата по WEBMONEY или ЯД.

7 лет назад
VIPSTUDIO
Артем 
35 летАрмения
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
stranica
Елена 
60 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
5 дней назад
7 лет назад
$4
1 день
Спасибо за работу! Как всегда все на высоком уровне!
Отличное сотрудничество С Артемом! Все точно, четко,вовремя!
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