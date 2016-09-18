Нужен редактор для сайта под социальную сеть Facebook (для девушек!)

КопирайтингЗакрыт11 заявок425 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте, ищу ответственного редактора для сайта под социальную сеть Фейсбук. Работа интересная, и на постоянную основу. Оплату обсудим в личке.

Что от вас требуется: 

1)Искать вирусные новости (как искать, я расскажу).

2)Пересказывать/рерайтить вирусные статьи своими словами (никаких ограничений по уникальности текста нет!). 

3)Опубликовывать и оформлять статьи на сайте WordPress (если не умеете, то главное, чтобы было желание научиться)

4) 2-4 часа свободного времени в день, чтобы выполнять работу. 

Просмотрите сайты конкурентов: http://www.pure-t.ru , http://ofigenno.com и http://www.woofoo.ru

Все мои заказы будут такого характера.

Всех на эту должность не беру! Предлагаю вам выполнить тестовое задание. Из всех кандидатов, я выберу только тех, у которых получилось выполнить задание лучше всех! 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ:

Задание:

В этом тестовом задание я предоставляю вам 2 видеоролика: к ним нужно будет придумать яркий заголовок и интригующие описание в 1-2-3 абзаца (не предложений!). 

Видео, к которым нужно придумать заголовки и описание:

https://www.youtube.com/watch?v=xZLamwgP5g4

https://www.youtube.com/watch?v=Cq8_ZUAAK1k

Внимание! Тестовое задание я оплачивать не буду!!! Присылайте ваши готовые задания мне в личку. Спасибо!

7 лет назад
blogobizmania
Илья 
33 годаВеликобритания
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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