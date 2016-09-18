Здравствуйте! Есть проект на 150 статей (средний объем каждой 8-12 тыс знаков) для информационного сайта. Темы разные: психология, эзотерика, фитнес, красота, путешествия. Нужен ответственный и грамотный автор. Оплата 12-15 грн./1000 знаков. За хорошую работу (без ...
Нужен редактор для сайта под социальную сеть Facebook (для девушек!)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, ищу ответственного редактора для сайта под социальную сеть Фейсбук. Работа интересная, и на постоянную основу. Оплату обсудим в личке.
Что от вас требуется:
1)Искать вирусные новости (как искать, я расскажу).
2)Пересказывать/рерайтить вирусные статьи своими словами (никаких ограничений по уникальности текста нет!).
3)Опубликовывать и оформлять статьи на сайте WordPress (если не умеете, то главное, чтобы было желание научиться)
4) 2-4 часа свободного времени в день, чтобы выполнять работу.
Просмотрите сайты конкурентов: http://www.pure-t.ru , http://ofigenno.com и http://www.woofoo.ru
Все мои заказы будут такого характера.
Всех на эту должность не беру! Предлагаю вам выполнить тестовое задание. Из всех кандидатов, я выберу только тех, у которых получилось выполнить задание лучше всех!
ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ:
Задание:
В этом тестовом задание я предоставляю вам 2 видеоролика: к ним нужно будет придумать яркий заголовок и интригующие описание в 1-2-3 абзаца (не предложений!).
Видео, к которым нужно придумать заголовки и описание:
https://www.youtube.com/watch?v=xZLamwgP5g4
https://www.youtube.com/watch?v=Cq8_ZUAAK1k
Внимание! Тестовое задание я оплачивать не буду!!! Присылайте ваши готовые задания мне в личку. Спасибо!
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