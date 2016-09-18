Статья на тему "Красота и здоровье"

Требуется статья на 5000 б/п на тему "Красота и здоровье". Качественная, читабельная, без воды. Требования к копирайтеру: опыт написания статей в медицине, отличный уровень грамотности, мастерство в СЕО, крайне внимательное отношение к правильному написанию и применению мед. терминов; примеры работ из личного портфолио. Просьба не присылать ссылки на публикации на сайтах; по собственному опыту знаю, что в 99% случаев половина конечного текста - заслуга редактора. Жду предложений. Полное ТЗ - после выбора исполнителя.