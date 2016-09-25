Копирайтинг для компании-поставщика печатного оборудования

Здравствуйте! Есть проект на 150 статей (средний объем каждой 8-12 тыс знаков) для информационного сайта. Темы разные: психология, эзотерика, фитнес, красота, путешествия. Нужен ответственный и грамотный автор. Оплата 12-15 грн./1000 знаков. За хорошую работу (без ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Коллеги, привет.
Требуется копирайт для компании, занимающейся поставкой проф. печатного оборудования.
Пока требуются общие тексты ( о компании, пара новостей) + в дальнейшем карточки для конкретных единиц техники.
Работы много :)
Цены пожалуйста в рублях за 1К знаков без пробелов, приступить надо уже сегодня вечером-завтра утром.
В комментарии только вопросы цены и объем, который можете выполнять в день, сообщения вида "выполню заказ" игнорирую.
Оплата на Я.Кошелек, WM, Qiwi, банк. карту. предоплата оговаривается
Большое спасибо!
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