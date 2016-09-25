Копирайтинг для компании-поставщика печатного оборудования

Коллеги, привет.

Требуется копирайт для компании, занимающейся поставкой проф. печатного оборудования.

Пока требуются общие тексты ( о компании, пара новостей) + в дальнейшем карточки для конкретных единиц техники.

Работы много :)

Цены пожалуйста в рублях за 1К знаков без пробелов, приступить надо уже сегодня вечером-завтра утром.

В комментарии только вопросы цены и объем, который можете выполнять в день, сообщения вида "выполню заказ" игнорирую.

Оплата на Я.Кошелек, WM, Qiwi, банк. карту. предоплата оговаривается

Большое спасибо!