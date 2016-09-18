Сделать инфографику для статьи детского сайта

Здраствуйте уважаемые эксперты.

Требуется сделать инфографику для статьи "Как правильно купать малыша с кругом на шее", по материалу: https://goo.gl/DtF2rN

Это должна быть оригинальная инструкция, что бы молодые и папы и мамы могли с легкостью разобраться в тонкостях процедуры купания с кругом, взгянув на инфографику созданную вами.

Обязательно нужна ватемарка для предотвращения копирования, можно воспользоваться логотипом сайта.

Будет огромным плюсом если у Вас у самих есть детки и Вы сталкивались с таким вопросом