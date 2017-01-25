Вам будет необходимо пройтись по списку различных фирм, опубликованных на нашем сайте, проверить их специализацию в гугле и проставить в табличке их статус: “1” - так обозначаем турагентство “2” - так ...
- Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Вам будет необходимо пройтись по списку различных фирм, опубликованных на нашем сайте, проверить их специализацию в гугле и проставить в табличке их статус: “1” - так обозначаем турагентство “2” - так ...Закрыт7 лет назад
Необходимо в течение 2-х месяцев писать новости на актуальные темы туристической индустрии. Шесть-восемь новостей в день, кроме выходных. Оплата примерно 100 рублей за новость объемом 1200-1500 знаков с пробелами. 100% -уникальность. Исполнитель будет ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо: 1.Перевести английское название достопримечательности на Русский язык 2. написать уникальный текст описание достопримечательности Объем: от 1000 символов до 2000.Формат текста - википидийный.Структура: ВНИМАНИЕ!!! Структура текста!!! -Краткая вводная часть о ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт8 лет назад
Круизы Короткий текст до 2000 символов разбитый на блоки с подзаголовками. Минимум 3 фотографии. Пишем текст в формате описания круиза из города. Добавляем карту круиза Что описываем в тексте: В стоимость включено. Маршрут. ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт8 лет назад
Тексты нужны информационные, полезные для читателя, без воды и всяких пустых описаний. Примерные темы: 1. Работа аэропорта Пулково Осветить работу аэропорта: Как добраться, расписание, аэроэкспресс, своим ходом, на электричке, ...Завершен8 лет назад
Тексты нужны информационные, полезные для читателя, без воды и всяких пустых описаний. По темам: Автобусные туры с отдыхом на море 2017 Автобусные туры на Азовское море 2017 ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужны хорошие, информационные тексты, с элементами сео на тему туризма. Темы статей: Автобусные туры по Европе 2017 Автобусные туры с отдыхом на море 2017 Автобусные туры на ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо написать краткий-текст описание городов для нового туристического сайта. Размер около 1000 символов. (Всего 48 городов, поэтому исполнителей, возможно, будет несколько.) Оплата 80 рублей за 1000 знаков без пробелов. Уникальность 100%. Работаем без предоплаты. Гонорар ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен8 лет назад
Надо собрать красивые фотографии для примерно 100 городов, чтобы они характеризовали город, делали его узнаваемым, рассказывали о его достопримечательностях, лучших панорамных видах. К каждому городу надо собрать 6 разных фото, сделать их ресайз. ...Завершен8 лет назад
- $10
Необходимо в течение 2-х месяцев писать новости на актуальные темы туристической индустрии. Шесть-восемь новостей в день, кроме выходных. Оплата примерно 100 рублей за новость объемом 1200-1500 знаков с пробелами. 100% -уникальность. Исполнитель будет ...Завершен8 лет назад
Надо собрать красивые фотографии для 268 городов, чтобы онихарактеризовали город, делали его узнаваемым, рассказывали о его достопримечательностях, лучших панорамных видах. К каждому городу надо собрать по 5 разных фото. ...Завершен8 лет назад
Количество символов каждой статьи до 5000 с учетом пробелов. Уникальность – 99% по адвего. Оплата 80 рублей за 1000 збп. Работаем без предоплаты. Гонорар приходит в течение одной-двух недель после утверждения работы. ...Завершен8 лет назад
Необходимо написать краткое описание городов для нового туристического сайта. Размер около 1000 символов. (Всего 50 городов, поэтому исполнителей, возможно, будет несколько.) Оплата 80 рублей за 1000 знаков без пробелов. Уникальность 100%. Работаем без предоплаты. Гонорар ...Завершен8 лет назад
Задача написать описания уникальные отелей и ресторанов Мальдив для сайта крупной туристической компании. Примерно 200 описаний отелей и 40-50 описаний ресторанов. Поэтому ищем на выполнение задачи 2-х, 3-х авторов. Сначала надо ...Завершен8 лет назад
Оплата 80 рублей за 1000 знаков без пробелов. Без предоплаты. Необходимо будет выполнить тестовое задание – написать небольшую сео-статью по первой теме из списка ниже, и рассказать, как бы вы раскрыли тему. ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт9 лет назад
Сроки 1-3недели: Уникальность по адвего: 98% и выше Оплата: 80рублей за 1000 знаков без пробелов. (без предоплаты, вознаграждение приходит в течение следующих после утверждения текста двух недель) Первый блок ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт9 лет назад
Список атоллов: Хаа АлифуАтолл Адду Атоллили Сеену Мииму Атоллили Меему (Мулаку) Фаафу Атоллили Ниланде Северный Хуваду Атолл Откуда можновзять инфу: http://www.exotictime.ru/city/2947/ Таа Атолл Атолл ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт9 лет назад
Задача на проектную работу: Необходимо, исходя из запросов (ключевых слов), придумать вопрос в формате, как задал бы его пользователь, и написать максимально понятный и простой ответ на вопрос от имени эксперта, профессионального менеджера ...Завершен9 лет назад