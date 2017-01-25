Tasha_Pet

Наталия Tasha_Pet

 
38 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$9
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Актуализация базы турфирм для сайта Туризм.ру

    Вам будет необходимо пройтись по списку различных фирм, опубликованных на нашем сайте, проверить их специализацию в гугле и проставить в табличке их статус:  “1” - так обозначаем турагентство “2” - так ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Актуализация базы турфирм на Туризм.ру

    Вам будет необходимо пройтись по списку различных фирм, опубликованных на нашем сайте, проверить их специализацию в гугле и проставить в табличке их статус:  “1” - так обозначаем турагентство “2” - так ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написание новостей на туристическую тему

    Необходимо в течение 2-х месяцев писать новости на актуальные темы туристической индустрии. Шесть-восемь новостей в день, кроме выходных.  Оплата примерно 100 рублей за новость объемом 1200-1500 знаков с пробелами.  100% -уникальность.  Исполнитель будет ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Описание достопримечательностей мира

    Необходимо: 1.Перевести английское название достопримечательности на Русский язык 2. написать уникальный текст описание достопримечательности Объем: от 1000 символов до 2000.Формат текста - википидийный.Структура: ВНИМАНИЕ!!! Структура текста!!!           -Краткая вводная часть о ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Тексты по круизам из городов

    Круизы Короткий текст до 2000 символов разбитый на блоки с подзаголовками. Минимум 3 фотографии. Пишем текст в формате описания круиза из города. Добавляем карту круиза Что описываем в тексте: В стоимость включено. Маршрут. ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Информационные тексты по теме туризма

    Тексты нужны информационные, полезные для читателя, без воды и всяких пустых описаний.  Примерные темы:  1. Работа аэропорта Пулково  Осветить работу аэропорта:  Как добраться, расписание, аэроэкспресс, своим ходом, на электричке, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Статьи описание города и его достопримечательностей

    Необходимо написать краткий-текст описание городов для нового туристического сайта. Размер около 1000 символов. (Всего 48 городов, поэтому исполнителей, возможно, будет несколько.) Оплата 80 рублей за 1000 знаков без пробелов. Уникальность 100%. Работаем без предоплаты. Гонорар ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    8 лет назад

  • Сбор фотографий по городам форматов: 1400*400 и 770*300

    Надо собрать красивые фотографии для примерно 100 городов, чтобы они характеризовали город, делали его узнаваемым, рассказывали о его достопримечательностях, лучших панорамных видах. К каждому городу надо собрать 6 разных фото, сделать их ресайз.  ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Написать новости на туристические темы

    $10

    Необходимо в течение 2-х месяцев писать новости на актуальные темы туристической индустрии. Шесть-восемь новостей в день, кроме выходных.  Оплата примерно 100 рублей за новость объемом 1200-1500 знаков с пробелами.  100% -уникальность.  Исполнитель будет ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сбор фотографий формата 770*300

    Надо собрать красивые фотографии для 268 городов, чтобы онихарактеризовали город, делали его узнаваемым, рассказывали о его достопримечательностях, лучших панорамных видах. К каждому городу надо собрать по 5 разных фото. ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Статьи-лайфхаки про туристические страны

    Количество символов каждой статьи до 5000 с учетом пробелов. Уникальность – 99% по адвего. Оплата 80 рублей за 1000 збп. Работаем без предоплаты. Гонорар приходит в течение одной-двух недель после утверждения работы. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Туристическая статья о городе

    Необходимо написать краткое описание городов для нового туристического сайта. Размер около 1000 символов. (Всего 50 городов, поэтому исполнителей, возможно, будет несколько.) Оплата 80 рублей за 1000 знаков без пробелов. Уникальность 100%. Работаем без предоплаты. Гонорар ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Написать уникальные описания к отелям и ресторанам Мальдивских атоллов

    Задача написать описания уникальные отелей и ресторанов Мальдив для сайта крупной туристической компании. Примерно 200 описаний отелей и 40-50 описаний ресторанов. Поэтому ищем на выполнение задачи 2-х, 3-х авторов. Сначала надо ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Написать информативные сео-статьи для туристического сайта

    Оплата 80 рублей за 1000 знаков без пробелов. Без предоплаты. Необходимо будет выполнить тестовое задание – написать небольшую сео-статью по первой теме из списка ниже, и рассказать, как бы вы раскрыли тему.    ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написать сео-статьи на тему свадебные туры

    Сроки 1-3недели: Уникальность по адвего: 98% и выше Оплата: 80рублей за 1000 знаков без пробелов. (без предоплаты, вознаграждение приходит в течение следующих после  утверждения текста двух недель) Первый блок ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написать описание атоллов Мальдив

    Список атоллов: Хаа АлифуАтолл Адду Атоллили Сеену Мииму Атоллили Меему (Мулаку) Фаафу Атоллили Ниланде Северный Хуваду Атолл Откуда можновзять инфу: http://www.exotictime.ru/city/2947/ Таа Атолл Атолл ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Seo-вопросы-ответы по теме туризма. Нужны еще исполнители

    Задача на проектную работу: Необходимо, исходя из запросов (ключевых слов), придумать вопрос в формате, как задал бы его пользователь, и написать максимально понятный и простой ответ на вопрос от имени эксперта, профессионального менеджера ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

Pavel_Ustinov
Павел 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Написать новости на туристические темы
Заказчик полностью выполнил все свои условия.
Павел успешно справился с задачей по подготовке 7 новостей в день по теме туризма. Грамотный слог и умение выбирать главные темы дня помогли ему справиться с задачей. Могу оценить коммуникацию на 5 из 5 баллов. Всегда на связи и оперативен. Также он адекватно воспринимает правки и замечания, не боится лишний раз что-то поправить. Рекомендуем.
Ответный отзыв
alex_blithe
31 год
11 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$9
10 баллов
8 лет назад
Информационные тексты по теме туризма
Четкое ТЗ, хорошие рекомендации в процессе работы, оплата произведена в срок. Рекомендую сотрудничество с Натальей!
Александра, быстро и качественно справилась с задачей. Рекомендую!
Ответный отзыв
aZZelle
Анна 
36 лет
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Сбор фотографий по городам форматов: 1400*400 и 770*300
С Наталией работаю не в первый раз, и она как заказчик всегда на высоте. Наталия всегда на связи, отслеживает и проверяет работу по мере выполнения, всегда может дать комментарий или совет, как сделать лучше. Оплата поступает в срок и в полной сумме. Одним словом, рекомендую!
Анна четко справилась с задачей по подбору красивых, ярких презентационных фото. Она не только обладает художественным взглядом, но и профессионально владеет фотошопом. Оперативна в работе и всегда на связи. Рекомендую как ответственного исполнителя.
Ответный отзыв
ndr751
Денис 
32 года
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$13
10 баллов
8 лет назад
Статьи описание города и его достопримечательностей
Отличный заказчик, приятно работать)
По этому заданию нам нужны были насыщенные по информации, интересные и при этом короткие тексты (до 1300 збп), которые бы выигрышно представляли город потенциальным туристам, рассказывали о его особенностях и самых ярких достопримечательностях. Важно было, чтобы тексты в итоге не сводились к описанию достопримечательностей, поставленных встык. После нескольких правок Денис понял, какой стиль нам требуется, и мы получили очень яркие и насыщенные тексты о достопримечательностях городов! Красивый слог, без лишней лирики, и отличная логика текстов - отличали работы Дениса. Также автор всегда на связи и оперативен. Пишет тоже быстро. Не имеет завышенных ожиданий и лоялен к заказчику. Очень рекомендую сотрудничать с Денисом!
Ответный отзыв
smakovska
Светлана 
41 год
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$13
10 баллов
8 лет назад
Статьи описание города и его достопримечательностей
Отличный заказчик! Четкое ТЗ, интересная тема, достойная оплата и оперативные ответы на все вопросы. Рекомендую!)
На кажущуюся легкость - написать короткое описание туристического города - задание это сложное. Тут необходим особый стиль и живость слога. Статьи, которые написала Светлана, отличаются, если можно так сказать, экспертностью. То есть Светлана смогла уместить всю полноту информации о городе всего в 1300 збп. У читателя в результате складывается полное представление о городе, но при этом ему не становится скучно. Это как раз то, что нам и нужно! Спасибо Светлане за качественные и интересные тексты, оперативность и коммуникабельность. Рекомендую Светлану, как профессионального автора.
Ответный отзыв
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