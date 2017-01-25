По этому заданию нам нужны были насыщенные по информации, интересные и при этом короткие тексты (до 1300 збп), которые бы выигрышно представляли город потенциальным туристам, рассказывали о его особенностях и самых ярких достопримечательностях. Важно было, чтобы тексты в итоге не сводились к описанию достопримечательностей, поставленных встык. После нескольких правок Денис понял, какой стиль нам требуется, и мы получили очень яркие и насыщенные тексты о достопримечательностях городов! Красивый слог, без лишней лирики, и отличная логика текстов - отличали работы Дениса. Также автор всегда на связи и оперативен. Пишет тоже быстро. Не имеет завышенных ожиданий и лоялен к заказчику. Очень рекомендую сотрудничать с Денисом!