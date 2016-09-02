С Наталией работаю не в первый раз, и она как заказчик всегда на высоте. Наталия всегда на связи, отслеживает и проверяет работу по мере выполнения, всегда может дать комментарий или совет, как сделать лучше. Оплата поступает в срок и в полной сумме. Одним словом, рекомендую!