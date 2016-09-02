Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
8 лет назад
Анна четко справилась с задачей по подбору красивых, ярких презентационных фото. Она не только обладает художественным взглядом, но и профессионально владеет фотошопом. Оперативна в работе и всегда на связи. Рекомендую как ответственного исполнителя.
Ответный отзыв
С Наталией работаю не в первый раз, и она как заказчик всегда на высоте. Наталия всегда на связи, отслеживает и проверяет работу по мере выполнения, всегда может дать комментарий или совет, как сделать лучше. Оплата поступает в срок и в полной сумме. Одним словом, рекомендую!
$110
10 баллов
8 лет назад
Анна, профессионально владеет фотошопом. Отличается высокой исполнительностью и скоростью работы. Она терпеливо сносила все замечания относительно смыслового и художественного содержания подобранных ею фото по городам. Искала другие картинки достопримечательностей лучшего качества и переделывала там, где это требовалось. Всего ею было собрано и обработано 1326 фотографий в кратчайшие сроки. Было очень приятно работать с Анной. Спасибо ей большое!
Ответный отзыв
Наталья поставила конкретную задачу и вполне реальный срок сдачи. Наталья проверяла соответствие фотографий по ходу выполнения работы и сразу указывала, если какие-то фотографии не соответствовали требованиям. Попутно Наталья давала советы и пояснения, как лучше найти подходящую фотографию, за что ей отдельное спасибо. В целом, рекомендую Наталью как ответственного и адекватного работодателя.
$20
9 баллов
9 лет назад
Анна достойно справилась! Стиль текстов грамотный, легко читается. Вопросы придумала изобретательно, живым, разговорным языком. Ответ стилистически верный, ключевики вписывает в ответы практически идеально! Большая молодец!
Ответный отзыв
Рекомендую Наталию как ответственного и адекватного заказчика. Задача была поставлена понятно, на все мои вопросы давались разъяснения. Оплата пришла в уговоренный срок и в полном размере. Никаких проблем и конфликтов в процессе общения не возникало, что тоже не может не радовать.