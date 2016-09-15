Работа для копирайтера: на заданном списке страниц форумов и блогов нужно оставить рекламные сообщения. Объём примерно на 20 часов, нужно будет сделать за одну неделю.

В заявках указывайте, пожалуйста, свою часовую ставку, а также дату, когда можете приступить.