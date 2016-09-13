Перевод с английского на испанский учредительных документов ирландской компании + доверенность. В документе "сос GESSLER LP" страницы с 3 по 7 включительно переводить НЕ нужно. Необходимо также заверение перевода.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Перевод с русского на испанский учредительных документов + доверенность. Необходимо также заверение перевода. В файле "апостиль" с 3 по 7 страницу включительно переводить НЕ нужно
- Похожие заказы
- Переводы5 заявокЗакрыт7 лет назад
Финансовая тематика. Подробности после общения.Переводы9 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен переводчик для разового сотрудничества. Перевод сайта. Обязательно опыт переводов в данной языковой паре и обязательно примеры работ по технической тематике. О цене договоримся.Переводы12 заявокЗакрыт7 лет назад
Переводчик с опытом работы не менее 10 лет в программе Trados. Есть срочный заказ на очень качественный, профессиональный перевод с английского на казахский в минимальное время.Переводы3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $20
Суть работы: регистрация на англоязычных сайтах и прохождение теста на английском. Каждая регистрация оплачивается. Тест для регистрации для уровня upper-intermediate, так что прошу объективно оценивать свои знания. Попитка одна, но даю приблизительные вопросы. Наличие диплома ...Переводы20 заявокЗакрыт7 лет назад
- $5
Здравствуйте, Необходимо перевести коммерческое предложение с русского языка на украинский. 1 страница. Еще надо будет сделать 2 мелкие правки: убрать картинку и заливку. Исходник в формате .cdrЗавершен7 лет назад
Нужен небольшой рерайт текстов на русском на лендинге. Задача : сократить и сделать более продающими для лендинга. Плюс перевод на английский и китайский языкиПереводы9 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется перевести сайт http://oooizubr.ru/ на английский язык. Требуется хорошее знание английского языка и понимание данной тематики.Завершен7 лет назад
Ищу ответственного человека который может качественно перевести текст статей без потери смысла по разумной цене. Обращаться за переводом буду время от времени. Одна статья примерно 2000 символов.Завершен7 лет назад
Нужен "разговорный" перевод постов, комментариев с русского на английский языки. В тексте можно использовать дополнительные выражения, например A++++ Всего 3220 символов с пробелами. Файл перевода прикреплен к проекту Просьба писать цену работы сразу. На шаблоны не отвечу, мало ...Переводы59 заявокЗакрыт7 лет назад