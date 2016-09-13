lina_ab

Василина lina_ab

 
30 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
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  • Перевод с русского на испанский

    $100

    Перевод с русского на испанский учредительных документов + доверенность. Необходимо также заверение перевода. В файле "апостиль" с 3 по 7 страницу включительно переводить НЕ нужно

    Переводы8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Перевод англ-испанский учредительных документов

    Перевод с английского на испанский учредительных документов ирландской компании + доверенность. В документе "сос GESSLER LP" страницы с 3 по 7 включительно переводить НЕ нужно. Необходимо также заверение перевода.

    Переводы5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад