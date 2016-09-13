Перевести текст с немецкого на русский

ПереводыЗакрыт30 заявок359 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Текст для перевода находится тут:

https://docs.google.com/document/d/12hCTUl8dfuQsj9IpUvxzqwvimD-70XjGxwkf-fi3OAU/

Кто может сделать быстро, качественно и не дорого?

Размещайте свои передложения!

7 лет назад
Suworoff
44 годаГермания
16 лет в сервисе
Был
месяц назад