Перевести текст с немецкого на русский

Текст для перевода находится тут: https://docs.google.com/document/d/12hCTUl8dfuQsj9IpUvxzqwvimD-70XjGxwkf-fi3OAU/ Кто может сделать быстро, качественно и не дорого? Размещайте свои передложения!
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Текст для перевода находится тут:
https://docs.google.com/document/d/12hCTUl8dfuQsj9IpUvxzqwvimD-70XjGxwkf-fi3OAU/
Кто может сделать быстро, качественно и не дорого?
Размещайте свои передложения!
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