Перевод с немецкого

Статья является научно популярной. От вас отличное знание немецкого языка. Отличное умение переводить в обоих направлениях. Желательное высшее образование и пунктуальность в выполнении заказов. Наша компания специализируется на медицинских и фарма переводах. Мы организовываем[url=http://kliniki.de/] лечение и диагностику ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток копирайтеры и переводчики. Нужен человек который на отлично знает немецкий язык. Все подробности в ТЗ.
- Похожие заказы
- Переводы20 заявокЗакрыт7 лет назад
- $1750
Срочно нужен переводчик с эстонского, перевод договора, 5 страниц на завтра. Задание пришлю на почту или скайп, оставляйте контактыПереводы12 заявокЗакрыт7 лет назад
[b]Заказ закрыт. Всем спасибо за заявки и извините за беспокойство. На данный момент [u]нашли японца[/u]. Но, возможно, нужен будет ещё сотрудник, и тогда рады будем рассмотреть подробнее все заявки и пообщаться.[/b] Нужен переводчик с русского на ...Переводы7 заявокЗакрыт7 лет назад
Доброго. Требуется рерайт/копирайт на английском языке. Статья на 1000 знаков без пробелов - Acer Logo С поиском информации в интернете для написания статей сложности не возникнет, обязательное требование использование в статье (2-3 источника + википедия). Уникальность ...Переводы12 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Необходимо перевести текст на английский язык. Объем одна страница. Пишите свои предложения по цене и срокам выполненияПереводы26 заявокЗакрыт7 лет назад
Текст для перевода находится тут: https://docs.google.com/document/d/12hCTUl8dfuQsj9IpUvxzqwvimD-70XjGxwkf-fi3OAU/ Кто может сделать быстро, качественно и не дорого? Размещайте свои передложения!Переводынет заявокЗакрыт7 лет назад
Текст для перевода находится тут: https://docs.google.com/document/d/12hCTUl8dfuQsj9IpUvxzqwvimD-70XjGxwkf-fi3OAU/ Кто может сделать быстро, качественно и не дорого? Размещайте свои передложения!Переводы30 заявокЗакрыт7 лет назад
Текст для перевода находится тут: https://docs.google.com/document/d/12hCTUl8dfuQsj9IpUvxzqwvimD-70XjGxwkf-fi3OAU/ Кто может сделать быстро, качественно и не дорого? Размещайте свои передложения!Переводы13 заявокЗакрыт7 лет назад
- $100
Перевод с русского на испанский учредительных документов + доверенность. Необходимо также заверение перевода. В файле "апостиль" с 3 по 7 страницу включительно переводить НЕ нужноПереводы8 заявокЗакрыт7 лет назад