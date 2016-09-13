Требуется немецко-русский перевод статьи 3000 зсп по медицине

Срочно нужен переводчик с эстонского, перевод договора, 5 страниц на завтра. Задание пришлю на почту или скайп, оставляйте контакты
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Статья является научно популярной.
От вас отличное знание немецкого языка. Отличное умение переводить в обоих направлениях. Желательное высшее образование и пунктуальность в выполнении заказов.
Наша компания специализируется на медицинских и фарма переводах. Мы организовываем лечение и диагностику у ведущих специалистов в Германии.
- Похожие заказы
- $1750Переводы12 заявокЗакрыт7 лет назад
[b]Заказ закрыт. Всем спасибо за заявки и извините за беспокойство. На данный момент [u]нашли японца[/u]. Но, возможно, нужен будет ещё сотрудник, и тогда рады будем рассмотреть подробнее все заявки и пообщаться.[/b] Нужен переводчик с русского на ...Переводы7 заявокЗакрыт7 лет назад
Доброго. Требуется рерайт/копирайт на английском языке. Статья на 1000 знаков без пробелов - Acer Logo С поиском информации в интернете для написания статей сложности не возникнет, обязательное требование использование в статье (2-3 источника + википедия). Уникальность ...Переводы12 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Необходимо перевести текст на английский язык. Объем одна страница. Пишите свои предложения по цене и срокам выполненияПереводы26 заявокЗакрыт7 лет назад
Текст для перевода находится тут: https://docs.google.com/document/d/12hCTUl8dfuQsj9IpUvxzqwvimD-70XjGxwkf-fi3OAU/ Кто может сделать быстро, качественно и не дорого? Размещайте свои передложения!Переводынет заявокЗакрыт7 лет назад
Текст для перевода находится тут: https://docs.google.com/document/d/12hCTUl8dfuQsj9IpUvxzqwvimD-70XjGxwkf-fi3OAU/ Кто может сделать быстро, качественно и не дорого? Размещайте свои передложения!Переводы30 заявокЗакрыт7 лет назад
Текст для перевода находится тут: https://docs.google.com/document/d/12hCTUl8dfuQsj9IpUvxzqwvimD-70XjGxwkf-fi3OAU/ Кто может сделать быстро, качественно и не дорого? Размещайте свои передложения!Переводы13 заявокЗакрыт7 лет назад
- $100
Перевод с русского на испанский учредительных документов + доверенность. Необходимо также заверение перевода. В файле "апостиль" с 3 по 7 страницу включительно переводить НЕ нужноПереводы8 заявокЗакрыт7 лет назад
Перевод с английского на испанский учредительных документов ирландской компании + доверенность. В документе "сос GESSLER LP" страницы с 3 по 7 включительно переводить НЕ нужно. Необходимо также заверение перевода.Переводы5 заявокЗакрыт7 лет назад