liza-elizabeth

Елизавета liza-elizabeth

 
30 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
3 месяца назад
Сценарии, копирайтинг, рерайтинг, переводы En/Rus и Rus/En, нейминги.

Врач хирургического профиля, специальность - оториноларингология. 

Владею английским языком, уровень upper-intermediate. Имею опыт написания статей, публикаций в сборниках и выступлений на конференциях в секциях иностранных языков и социально-гуманитарных наук.

Занимаюсь написанием статей разнонаправленных тематик, не ограничена в жанрах и стилях.

Специализация: написание сценариев, копирайтинг, рерайтинг, переводы англ-рус и рус-англ, нейминги. Опыт имеется. К работе подхожу ответственно, выполняю поставленные задачи в срок. 

Электронная почта: [email protected]

Skype: lizoska

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ТОП-5
Сценарии
ТОП-50
Переводы

Отзывы заказчиков

Sonya_neg
Анна 
34 года
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Перевод медицинской статьи срочно
Сотрудничаем не первый раз,все выполнено в срок и качественно,очень рекомендую
Все прошло отлично, благодарю за очередное сотрудничество!)
Ответный отзыв
larry112
Роман 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Перевод страниц интернет магазина с русского на английский
Сделала работу профессионально и в срок. Приятно было сотрудничать.
Никаких нареканий к заказчику нет. Сработались быстро и четко, благодарю за приятное сотрудничество!)
Ответный отзыв
vladlopatch
Владислав 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Перевод медицинских статей с английского на русский язык
Елизавета - грамотный, опытный специалист. Переводы были предоставлены в срок, качество текстов не вызвало нареканий. С радостью предложу Елизавете принять участие в будущих проектах!
Отличная организация работы, все на высшем уровне. Было интересно поработать над проектом. Жду дальнейшего сотрудничества, а Владислава однозначно рекомендую как ответственного заказчика!)
Ответный отзыв
Ivan-med
Иван 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$42
10 баллов
6 лет назад
Необходимо написать 10 статей для мед.сайта, тематика ухо-горло-нос
Написание статей
Главное особенность Елизаветы - глубоко погружается в тему и ответственно относится к поставленной задачи. Задает уточняющие вопросы в процессе, в итоге пришли к результату без лишней нервотрепки и переделок. Продолжаем сотрудничество
Иван - заказчик, с которым действительно приятно иметь дело. Всегда на связи, все четко объясняет, дает подробные комментарии по ходу работы. Оплата своевременная. Продолжаем работать :)
Ответный отзыв
am0306
35 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$6
10 баллов
6 лет назад
Перевод меню русс-англ
Работа выполнена в срок, буду обращаться и далее.
Работать с Анастасией комфортно и легко сотрудничать, рекомендую! :)
Ответный отзыв
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Переводы
16 отзывов
$2/час
#48
Сценарии
5 отзывов
от $10
#3
Копирайтинг
4 отзыва
$2/час
#377
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$3/час
#214
Рерайтинг
нет отзывов
$1.5/час
#253
Наполнение сайтов
нет отзывов
$1/час
#411
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