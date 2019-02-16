Сценарии, копирайтинг, рерайтинг, переводы En/Rus и Rus/En, нейминги.

Врач хирургического профиля, специальность - оториноларингология.

Владею английским языком, уровень upper-intermediate. Имею опыт написания статей, публикаций в сборниках и выступлений на конференциях в секциях иностранных языков и социально-гуманитарных наук.

Занимаюсь написанием статей разнонаправленных тематик, не ограничена в жанрах и стилях.

Специализация: написание сценариев, копирайтинг, рерайтинг, переводы англ-рус и рус-англ, нейминги. Опыт имеется. К работе подхожу ответственно, выполняю поставленные задачи в срок.

Электронная почта: [email protected]

Skype: lizoska