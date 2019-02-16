Сценарии, копирайтинг, рерайтинг, переводы En/Rus и Rus/En, нейминги.
Врач хирургического профиля, специальность - оториноларингология.
Владею английским языком, уровень upper-intermediate. Имею опыт написания статей, публикаций в сборниках и выступлений на конференциях в секциях иностранных языков и социально-гуманитарных наук.
Занимаюсь написанием статей разнонаправленных тематик, не ограничена в жанрах и стилях.
Специализация: написание сценариев, копирайтинг, рерайтинг, переводы англ-рус и рус-англ, нейминги. Опыт имеется. К работе подхожу ответственно, выполняю поставленные задачи в срок.
Электронная почта: [email protected]
Skype: lizoska
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ТОП-5— Сценарии
ТОП-50— Переводы
Портфолио
- Литературный перевод текста для игры En/Rus.444 просмотра
- SEO-копирайтинг. Лекарства для интернет-аптеки.439 просмотров
- Перевод текста медицинской тематики En/Rus475 просмотров
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
5 лет назад
Сотрудничаем не первый раз,все выполнено в срок и качественно,очень рекомендую
Ответный отзыв
Все прошло отлично, благодарю за очередное сотрудничество!)
$25
10 баллов
6 лет назад
Сделала работу профессионально и в срок. Приятно было сотрудничать.
Ответный отзыв
Никаких нареканий к заказчику нет. Сработались быстро и четко, благодарю за приятное сотрудничество!)
$20
10 баллов
6 лет назад
Елизавета - грамотный, опытный специалист. Переводы были предоставлены в срок, качество текстов не вызвало нареканий. С радостью предложу Елизавете принять участие в будущих проектах!
Ответный отзыв
Отличная организация работы, все на высшем уровне. Было интересно поработать над проектом. Жду дальнейшего сотрудничества, а Владислава однозначно рекомендую как ответственного заказчика!)
$42
10 баллов
6 лет назад
Написание статей
Главное особенность Елизаветы - глубоко погружается в тему и ответственно относится к поставленной задачи. Задает уточняющие вопросы в процессе, в итоге пришли к результату без лишней нервотрепки и переделок. Продолжаем сотрудничество
Ответный отзыв
Иван - заказчик, с которым действительно приятно иметь дело. Всегда на связи, все четко объясняет, дает подробные комментарии по ходу работы. Оплата своевременная. Продолжаем работать :)
$6
10 баллов
6 лет назад
Работа выполнена в срок, буду обращаться и далее.
Ответный отзыв
Работать с Анастасией комфортно и легко сотрудничать, рекомендую! :)
Переводы
16 отзывов
$2/час
#48
Сценарии
5 отзывов
от $10
#3
Копирайтинг
4 отзыва
$2/час
#377
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$3/час
#214
Рерайтинг
нет отзывов
$1.5/час
#253
Наполнение сайтов
нет отзывов
$1/час
#411