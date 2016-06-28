Распознать PDF в ворд с сохранением форматирования

$5
ПереводыЗавершен5 заявок272 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

нужно сохранить форматирование и оформление как в оригинальном файле

файл для распознавания в приложении 

желающие сделать присылайте тестовый перевод-- страницы 21 и 72 на емайл (указан в профиле здесь https://www.weblancer.net/users/Maxim_us/ )

8 лет назад
Maxim_us
45 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
sglybov
51 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$5
1 день
ok
OK