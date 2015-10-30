Перевод статей на сайт

ПереводыЗакрыт24 заявки329 просмотров
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Перевод статей для сайта. С русского на английский. Приблизительно 23 000 знаков с пробелами. Компания специализируется на производстве и продаже светодиодной техники (прожектора, лампы) и др. 

8 лет назад
Nickol
Яна 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад