Перевод статей на сайт

Необходимо перевести с русского на английский 1 страницу текста. Специальных терминов нет, публицистический стиль. Из воспоминаний Натальи Бехтеровой. От вас стоимость. Срок - до 2х дней
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Перевод статей для сайта. С русского на английский. Приблизительно 23 000 знаков с пробелами. Компания специализируется на производстве и продаже светодиодной техники (прожектора, лампы) и др.
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