Перевод презентации (американский английский)

ПереводыЗавершен4 заявки152 просмотра
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Требуется перевести презентацию Power Point с русского на английский.

Презентация готовится для клиентов и партнеров, находящихся в США, это обязательно нужно учесть при переводе.

Объем текста: 5-7 слайдов, частично иллюстрированные, т.е. не сплошной текст, файл редактируемый, то есть можно прямо в него вносить изменения.

Пример слайда прикреплен к проекту.

Перевод должен быть готов 2 ноября не позже обеда.

8 лет назад
Lem-one
Михаил 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
MihailMiller
Михаил 
36 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
8 лет назад
$15
1 день
Михаил справился с работой очень оперативно и качественно. Рекомендую!
Ответственный заказчик. Отличная постановка задачи. Рекомендую!