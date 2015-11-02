Перевод презентации (американский английский)

Требуется перевести презентацию Power Point с русского на английский.

Презентация готовится для клиентов и партнеров, находящихся в США, это обязательно нужно учесть при переводе.

Объем текста: 5-7 слайдов, частично иллюстрированные, т.е. не сплошной текст, файл редактируемый, то есть можно прямо в него вносить изменения.

Пример слайда прикреплен к проекту.

Перевод должен быть готов 2 ноября не позже обеда.