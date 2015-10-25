Перевод на китайский и немецкий

ПереводыЗакрыт9 заявок337 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен перевод с русского на китайский и немецкий, или с английского на китайский и немецкий. Описания отелей, в основном типичные. С русского на английский переводили 1 000 знаков за 15 рублей, но это не значит, что ожидаем такого же предложения, но неплохо бы чтобы ваше было где-то рядом. Объём большой, занятость на 1-2 месяца, если берёте на себя весь объём. Оплата на яд, сбер или вебмани.

8 лет назад
docpost_ru
Александр 
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Срочные переговоры на немецком (телефон, емейл)

    Простые переговоры для носителя немецкого языка с хорошим знанием менталитета - нужно получить сертификат Е1 на технически сложный товар (автошины). Дадим телефоны, адреса почты, оплатим расходы на связь.  Подробности в личку

    Переводынет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Казахский язык, переводчик

    Нужен переводчик казахского языка. Устный перевод, общая тематика, в начале ноября. Перевод для Шереметьевской таможни. Обязателен документ подтверждающий знание языка. Аттестат/диплом и т.д.

    Переводынет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Перевод с болгарского на турецкий

    необходимо быстро и дешево перевести текст с болгарского на турецкий (в идеале) если вы носитель болгарского и готовы дешево и быстро перевести на русский то так же можете написать в личку или скайп  для уточнения ...

    Переводы2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужно перевести новость с английского языка на русский

    Нужен переводчик, который способен оперативно перевести новость с английского на русский. Сама новость - http://goo.gl/NDdqvI Кандидат должен разбираться в игровой тематике. А также иметь возможность создавать новость имея всего одно предложения на английском.  На данный момент можем работать ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Перевести с русского на индонезийский

    Требуется перевести документы: свидетельства о рождении, разводе, смене фамилии; справку, доверенность и нотариальную стенку. Файлы после договоренности о цене и сроках исполнения. Жду ваших откликов!

    Переводы4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Перевод

    [list][*]нужен профессиональый перевод 2-х страниц письма.[/list]Подробности в личку. Оплата на карту Приватбанка.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нужен перевод письма на ENG

    все в приложении. Пишите окончательную цену, а не типа 70 грн./1700 знаков. До воскресенья вечера. оплата на карту Приватбанка по факту.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Перевод с узбекского на русский

    $80

    Требуется выполнить перевод аудиозаписей телефонных разговоров с узбекского на русский язык. Т.е. вы слушаете запись и записываете перевод в файл ворд. Объем 10 часов, цена 500р за час фактической записи. Оплата после выполнения, поэтапно.

    Переводы3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Перевод текстов с английского на русский туристической направленности

    Требуется переводить статьи тур направленности без специфических терминов. От 10 до 30 статей в неделю. Статьи от 5000-10000 символов. Интересует минимальная цена. Работа постоянная. Перевод через Гугл не устраивает :)

    Переводы61 заявка
    Закрыт
    8 лет назад