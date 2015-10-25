Перевод на китайский и немецкий

Простые переговоры для носителя немецкого языка с хорошим знанием менталитета - нужно получить сертификат Е1 на технически сложный товар (автошины). Дадим телефоны, адреса почты, оплатим расходы на связь. Подробности в личку
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен перевод с русского на китайский и немецкий, или с английского на китайский и немецкий. Описания отелей, в основном типичные. С русского на английский переводили 1 000 знаков за 15 рублей, но это не значит, что ожидаем такого же предложения, но неплохо бы чтобы ваше было где-то рядом. Объём большой, занятость на 1-2 месяца, если берёте на себя весь объём. Оплата на яд, сбер или вебмани.
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