Нужно перевести новость с английского языка на русский

Нужен переводчик, который способен оперативно перевести новость с английского на русский. Сама новость - http://goo.gl/NDdqvI

Кандидат должен разбираться в игровой тематике. А также иметь возможность создавать новость имея всего одно предложения на английском.

На данный момент можем работать только по цене 1,5$ за 1000 знаков без пробела.