Перевод текста объявлений с русского на английский

$2
ПереводыЗакрыт10 заявок290 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо выполнить перевод объявлений в аэропорту с русского на английский.

Срок выполнения задания:

2 часа.

Обязательные требования:Точность. Запрещается пользоваться машинными переводчиками. Перевод должен

выглядеть так, как если бы он был изначально написан на языке перевода.

8 лет назад
dlya-lj
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад