Написание статей на английском языке (авторы native speaker)

нужен грамотный перевод с немецкого языка, по медицинской тематике, текст во вложении. Срок до 22 октября 14.00 МСК
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Прошу вас ответить на следующие вопросы относительно написания статей на английском языке (тема - изучение иностранного языка (в том числе - онлайн), подготовка к тестам (IELTS, GMAT и пр.).):
1. по какой цене (рерайт, копирайт)?
2. каковы сроки (например, сколько времени займет рерайт/копирайт статьи на 3 000 знаков)?
3. есть ли у вас в портфолио тексты, написанные на английском?
4. готовы ли выполнить тестовое задание (небольшое, около 1500-2000 знаков)?
Заранее спасибо!
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