Написание статей на английском языке (авторы native speaker)

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Прошу вас ответить на следующие вопросы относительно написания статей на английском языке (тема - изучение иностранного языка (в том числе - онлайн), подготовка к тестам (IELTS, GMAT и пр.).):

1. по какой цене (рерайт, копирайт)?

2. каковы сроки (например, сколько времени займет рерайт/копирайт статьи на 3 000 знаков)?

3. есть ли у вас в портфолио тексты, написанные на английском?

4. готовы ли выполнить тестовое задание (небольшое, около 1500-2000 знаков)?

Заранее спасибо!