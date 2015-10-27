Перевести технический текст (протокол обмена) на английский

Нужно перевести текст (протокол обмена) на английский. Текст находится в файле.

Весь Текс нужно предоставить в ворде.

Перевод нужно начать с содержания, все что выше пропустить.

Примеры, и цвет текста нужно сохранить как есть (если в примерах находится русский текст то его тоже нужно перевести)

Текст в верхнем колонтитуле: Руководство по программному взаимодействию с системой «CyberPlat» по стандарту ISO 20022

ООО «КИБЕРПЛАТ» - не нужен.