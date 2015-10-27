Перевести технический текст (протокол обмена) на английский

$30
ПереводыЗавершен9 заявок233 просмотра
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Нужно перевести текст (протокол обмена) на английский. Текст находится в файле.

Весь Текс нужно предоставить в ворде.

Перевод нужно начать с содержания, все что выше пропустить.

Примеры,  и цвет текста нужно сохранить как есть (если в примерах находится русский текст то его тоже нужно перевести)

Текст в верхнем колонтитуле: Руководство по программному взаимодействию с системой «CyberPlat» по стандарту ISO 20022

ООО «КИБЕРПЛАТ» - не нужен.

8 лет назад
Gendospon
Геннадий 
53 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Anna_B
Анна 
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
8 лет назад
$30
2 дня
Перевод сделан качественно и самое главное правильно . Знание технических моментов приятно удивило. В общем Анна отличный переводчик. Всем советую
Отличное сотрудничество, продолжаем работу. Спасибо.