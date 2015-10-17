Требуется переводить статьи на автомобильную тематику с английского на русский. Можно с помощью гугл-транслейта и в последующей поправить, чтобы была читабельная статья. Оплата за 1000 слов - 70 рублей Ещё раз обратите внимание, за 1000 слов, а не ...
Перевод на слух небольшого (3,5 минуты) видео биржевой тематики
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- Похожие заказы
- $10Переводы16 заявокЗакрыт8 лет назад
- $8
Перевод одностраничного сайта (6100символов с пробелами) о сельхозтехнике на Болгарский языкПереводы1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день! Нужно перевести контент сайта на английский язык. Материалов много. Качественный технический переводПереводы5 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Нужно перевести контент сайта на немецкий язык Сайт технический на энергетическую тематику (технический перевод.)Переводы10 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Нужно перевести контент сайта на итальянский язык Сайт технический на энергетическую тематику (технический перевод.)Переводы7 заявокЗакрыт8 лет назад
Дорогие фрилансеры Нужно перевести технический текст на английский язык Текста много Возможно будет несколько исполнителей После успешного выполнения - постоянная работаПереводы26 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Нужен человек, который будет переводить новости о кожных заболеваниях с различных зарубежных сайтов. Перевод не с нуля. Просто через google переводчик например или любую другую программу перевода можете прогнать текст, и надо будет ...Переводы249 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужна вычитка текста на английском. 9300 знаков без пробелов. Русский перевод также прилагается, нужно будет исправить, если перевод неверный. Переводил непрофессионал с уровнем english upper-intemediate. Резюме с техническими терминами из раздела ИТ, статистика, маркетинг. Прошу указать срок.Переводы16 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен качественный перевод текста о компании с русского на английский. Длина текста около 300 слов. Если работа будет сделана на отлично, возможно будет еще пару текстов.Переводы1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $2
Перевод на русский, желательно без использования стороннего ПОПереводынет заявокЗакрыт8 лет назад