Перевод на Болгарский, Чешский и Венгерский 6100 символов

Требуется переводить статьи на автомобильную тематику с английского на русский. Можно с помощью гугл-транслейта и в последующей поправить, чтобы была читабельная статья. Оплата за 1000 слов - 70 рублей Ещё раз обратите внимание, за 1000 слов, а не ...