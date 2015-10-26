Перевод на Болгарский, Чешский и Венгерский 6100 символов

$8
ПереводыЗавершен9 заявок185 просмотров
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Перевод одностраничного сайта (6100символов с пробелами) о сельхозтехнике на Болгарский язык

8 лет назад
sergiyryabov
Сергей 
35 летПольша
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад
Выбранный исполнитель
Mark23
31 годУкраина
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$9
1 день
Очень быстро, качественно и по адекватной цене! Всем рекомендую. Спасибо за работу!
Мне понравилось сотрудничество с этим работодателем. Задача поставлена четко, оплата в срок, отвечал на поставленные вопросы быстро.
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