Перевод с немецкого языка, тематика медицина

ПереводыЗакрыт10 заявок220 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

нужен грамотный перевод с немецкого языка, по медицинской тематике, текст во вложении. Срок до 22 октября 14.00 МСК

8 лет назад
Bety888
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад